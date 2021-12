HÄSTI! Eesti saalihokimeeskond jõudis MMil veerandfinaali 

Eesti kvalifitseerus 1/8-finaali D-alagrupi võitjana ja Taani B-alagrupi neljanda koha omanikuna, sest MM-i süsteem näeb ette duellid kahe tugevama alagrupi (A ja B) kahe viimase ja kahe nõrgema alagrupi (C ja D) kaks esimese vahel.

Taaniga on Eesti viimaste aastate jooksul kohtunud sageli ning matšid on alati olnud pingelised. 2014. aasta MMi 7. koha matšis kaotati 2 : 7. 2016. aasta kodusel MM-valikturniiril võideti 7 : 2, aga sama aasta lõpus toimunud MMil saadi 5. koha matšile pääsemise otsustanud kohtumises lisaajal valus 5 : 6 kaotus.

Peatreeneri Risto Lall tunnistas, et kohtumise esimesel kümnel minutil oli meeskond ettevaalik ja jäi julgusest puudu. „Seejärel saime kenasti mängu sisse. Teisel kolmandikul läks vastane küll väga heast viskest juhtima, aga saime initsiatiivi tagasi ega andnudki seda enam käest. Viimasel kolmandikul Taani väsis. Meil oli energiat rohkem ja tunnet, et võime kaotada, ei tekkinudki,“ rääkis ta.

„Taani ja meie esiviisikute tase on suhteliselt sarnane, aga meie teine ja kolmas viisik mängisid täna vastase selgelt üle. Sellest oli väga palju abi. Ning muidugi tulid kasuks need lähiajaloo duellid Taaniga, kus olime saanud mitu kibedat kaotust. Näitamise tahe just selle vastase vastu oli meeskonnas väga suur. Olime mänguks hästi valmis," lisas juhendaja.