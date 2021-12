BLOGI | Kalev/Cramo kaotas ellujäämismängu Prantsusmaa suurklubile 

Eelnevates matšides on tallinlaste poolt enim säranud Silas Melson, kes on neljas mängus toonud keskmiselt 18 punkti. Sama punktisumma sai ta kirja meeskondade esimeses omavahelises kohtumises. Strasbourgi satsi on vedanud Bosnia passiga ameeriklane John Roberson, kelle arvel on keskmiselt 15,3 silma. Avamängus oli üleplatsimees aga 32aastane DeAndre Lansdowne, kes tõi 21 punkti.