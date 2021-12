Pärnu Sadam tõi tagaliini ameeriklase 

Pärnu Sadama peatreener Heiko Rannula: „Chad on pikakasvuline mängujuht, korralik skoorija ja hea mängulugemisega. Kui kehaline vorm on korras, siis on ta meile kindlasti abiks. Saame Siim-Markus Posti koormust vähendada ja teised tagamängijad oma loomulikele positsioonidele nihutada.“