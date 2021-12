OOTAMATU TOETUS! Briti poksilegend kaitseb kriitikalaviini alla sattunud Verstappenit: "Andke talle armu!" 

Verstappenit on oma mustade sõiduvõtete pärast palju kritiseeritud, aga Fury ei arva, et hollandlane pahapoisi staatust niivõrd vääriks. Ta võrdles tänavust võidukihutamist legendaarse James Hunti ja Nicki Lauda duelli, mis 70. aastatel palju kõmu tekitas.

„Olen siin natuke Lewis Hamiltoni ja Max Verstappeni vahelise rivaliteedi kohta lugenud,„ alustas ta Instagramis enda otseülekannet. „Maxist on meedias tehtud pahapoiss ja ma tean väga hästi, mis tunne see on, kui sinust meedias halba räägitakse. See pole hea ja eriti siis, kui oled noor ja ambitsioonikas ning tahad väga võita. Andke talle armu, ta annab endast lihtsalt maksimumi. Edu neile mõlemal Abu Dhabi GPl!“