JUBA KUUES KLUBI VAHETAB TREENERIT! Nõmme Kalju otsib uut juhendajat välismaalt 

„Koostöö Sergei Frantseviga on olnud aus ja olenemata tulemustest saame öelda, et tööd on alati tehtud suure südamega. Oleme tänulikud nende aastate ja panuse eest klubi arengusse,“ sõnas Kalju spordidirektorina esimesi samme tegev Argo Arbeiter ja kinnitas, et uue peatreeneri osas läbirääkimised käivad ning klubi pilgud on suunatud välismaale.“