Kontaveiti treener: Aneti järgmine ülesanne on senisest keerulisem 

Kontaveit tegi fantastilise hooaja lõpu, mis kulmineerus Mehhikos Guadalajaras WTA aastalõputurniiri finaaliga ning tõusuga maailma edetabeli seitsmendale reale. Tursunov avaldas Metaratings.ru-le, et Kontaveiti puhkus on lõppenud ning ta valmistub juba uueks võistlusaastaks.

Kokkuvõttes tegi ta suurepärase hooaja. Järgmine ülesanne on seda taset hoida ja tõsta mängukvaliteeti. See on natuke keerulisem, sest nii tema ise kui ka teda ümbritsevad inimesed ootavad rohkemat. Huvitav, kuidas ta olukorraga toime tuleb ja kas ta suudab näidata, et see (suurepärane hooaja lõpp) polnud juhus.“

Vene reporter viis jutu ka psühholoogiale. Kontaveit on korduvalt öelnud, et naudib tänu Tursunovile jälle tennist. „Me ei istunud koos psühholoogiga,“ ütles treener. „See, kuidas sa väljakul toimuvat tajud, on mängu üks osa. See pole kliiniline psühholoogia, vaid teadmised iseendast ja suhtlemine endaga. Meil kõigil on peas oma prussakad, tuleb aru saada, kuidas nendega toime tulla. Tennis pole ainult füüsiline sport, vaid sel tasemel on vaimne seisund oluline. Kuidas end tunned? Milline on su olek? Millest sa mõtled? Kas usaldad ennast?