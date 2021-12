Kas Eesti on spordikaplanaadiks valmis? 

Istume laua taga. Tassides on tee ära jahtunud ja kandikul on kaks viimast kaerahelbeküpsist. Õhk on raske ja pause on palju. Sportlane, kellega kohtume, on öelnud välja asju, mida ta pole kunagi varem jaganud: ta oli kaua unistanud noortekoondisesse pääsemisest, aga sinna kutse saanuna pidi võimalusest loobuma, sest tal oli tol hetkel nii sügav depressioon, et trennist poleks midagi välja tulnud.

See on üks olukord, mis kirjeldab vestlust spordikaplaniga. Asjad, mida öeldakse esimest korda elus välja. Purunenud spordiunistused. Kaua varjatud saladused. Ka uued unistused, mis on kuju võtmas, kuid mida on treenerile või teistele lähedastele keeruline öelda. Spordikaplan pakub turvalist ja konfidentsiaalset keskkonda, kus saab rääkida ja pihisaladuse pidamise kohustus hoiab infot hoolikalt vaka all.

Spordikaplan tunneb sporti

Kui sportlane läheks mõne nõustaja või psühholoogi juurde, et spordieesmärkide kohta nõu saada, võib ta kogeda mõistmatust või vähest empaatiat: spordikarjäär tundub oluline, kuid ka paljud teised valdkonnad on elus ju tähtsad. Kui spordikarjäär ei õnnestu, võib leida midagi muud, kus end teostada, õppida lõpuks nii-öelda korralik amet.

Spordikaplan oskab suhestuda just spordi vaatenurgast: kui inimesel on äratundmine, et sport on tema kutsumus, siis sellest loobumine või eesmärkide ümberkujundamine ei tule kergelt. Spordikaplan saab kuulata, väljendada lugupidamist ja olla empaatiline: raskel hetkel toetab see sportlast.

Spordikaplan teenib kohaloluga

Muu maailma levinud tavade kohaselt kuulub spordikaplan enamasti tugipersonali, pakkudes igakülgset toetust. Spordikaplani töövaldkonnad võivad varieeruda kaplani tausta, varasema kogemuse ja valmisoleku alusel. Lähtuvalt enda väljaõppest ja taustast saab spordikaplan pakkuda hingehoidu, mentorlust, kriisikommunikatsiooni, leinanõustamist, piibliõpet ja palvetamist, vaimse tervise toetust (sh suitsiidiennetust), vaimse tervise esmaabi, aga ka kodu- ja haiglakülastusi (vigastuste või haigestumiste korral) või nõustamist sportlaskarjääri asjus. Sageli tegutseb spordikaplan vabatahtlikuna.