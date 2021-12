OTSEBLOGI | Meistrite liiga varajastes mängudes pole kaalul mitte muhvigi! 

Jalgpalliõhtu alustuseks, pall pannakse mängu 19.45, saab selgeks aga H-alagrupi seis. Õigemini, see on sisuliselt selge juba praegugi: Londoni Chelsea (12) ja Torino Juventus (12) lähevad edasi, Peterburi Zenit (4) langeb Euroopa liigasse ja Malmö (1) lõpetab eurohooaja. Küsimus on vaid, kas alagrupi võidab Neeva äärde sõitnud Chelsea või Malmöt võõrustav Juventus. Suures plaanis see aga midagi ei määra.