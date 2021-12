Floral on konverentsiliigas õhkõrn edasipääsulootus. Henn: see motiveerib ja annab lisasärtsu 

„Ma ei usu, et see teadmine meid pärsib,“ ütles kohtumise eelsel pressikonverentsil Flora peatreener Jürgen Henn. „See pole koorem ega kohustus. Pigem see motiveerib ja annab lisasärtsu. Kui see mäng oleks täiesti tähtsusetu, siis hooaja lõpus oleks keerulisem motiveerida. Aga just see teadmine on meestele tähtis, et meil on mille peale mängida ja meie jaoks pole hooaeg lõppenud.“