MEISTRITE LIIGA STATISTIKANURK: väravamasin Mbappe edestab Messit poole ja Ronaldot lausa nelja aastaga 

Teisipäeval lõi Paris Saint-Germaini ründaja kaks väravat Club Brugge võrku ja nii sai temast ajaloo noorim mängija (22 aastat ja 352 päeva), kes jõudnud 30 väravani. Kuivõrd Mbappe lõi tolles kohtumises lausa kaks väravat, siis tegelikult on tal kirjas juba 31 tabamust ning lisaks jõudis ta ka 20 väravasööduni. Kokku on prantslane seega 51 meistrite liiga kohtumises osalenud 51 värava sünni juures.

Ronaldo karjääri teine pool on olnud aga suisa fenomenaalne. Kui ta septembris hooaja esimeses meistrite liiga mängus värava lõi, siis teatasid Opta statistikud, et pärast oma 30. sünnipäeva oli ta löönud 68 meistrite liiga kohtumisega lausa 63 väravat, mida on 35 rohkem kui mõnel teisel mängijal. Tänaseks on Ronaldo pärast oma 30. sünnipäeva löönud 72 mänguga 68 väravat.