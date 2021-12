TÄNA OTSEBLOGI | Kuniks veel võimalik, jahib Flora eurosarjas edasipääsu 

Edasipääsuvalem on üsna lihtne ja koosneb kolmest tegurist. Esiteks on vaja ise ilmtingimata võita, teiseks on vaja, et Küprose meeskond Famagusta Anorthosis alistaks võõrsil Belgradi Partizani ja kolmandaks on vaja, et Anorthosise võit poleks Flora omast suurem.