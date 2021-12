RAJU SUHTEDRAAMA: Valgevene laskesuusatähed ei räägi omavahel 

„Ma lõpetasin suhtlemise inimestega, kes ei tee minu enesetunnet paremaks ja kellega rääkimine kulutab energiat. Inimesed avasid mu silmad paljudele asjadele,“ rääkis Alimbekava suvel Valgevene telekanalile.

Portaali Championat sõnul oli Alimbekava pikalt suhtes Venemaa laskesuusataja Kirill Streltsoviga. Kuigi nende sõbrad ootasid juba pulmakutset, siis keset koroonapandeemiat paari suhe purunes. Eelmise aasta detsembris hakkas Alimbekava semmima Valgevene laskesuusatamise koondislase Anton Smolskiga. Kuid pahameelt tekitas tõik, et Smolski oli toona veel abielus laskesuusataja Daria Ierapesiga.

Smolski lahutas suvel naisest, 2018. aastal abiellunud paaril on ka pooleteiseaastane tütar. Naine teates seejärel avalikult, et Smolskil pole huvi oma lapsega suhelda. Asja keskel on aga Hanna Sola, kes tunneb hästi suhtekolmnurga kõiki külgi. Ta ei kiida Alimbekava tegevust heaks ega taha enam koondisekaaslasega suhelda.

Laskesuusaringkond märkas juba suvel, et naiskonna esinumber Alimbekava ei mahtunud koondise piltidele. Olümpiavõitjat polnud ka Sola pulmas, kuigi kohale oli saabunud ülejäänud ülejäänud koondislased ja mitmed Venemaa laskesuusatajad.

„See on individuaalne ala, me ei saa alati koos olla. Tööalaselt on koondises suhted head, aga ma ei osale pidudel. Püüan puhata ja pühendada aega nii endale kui ka kassile,“ rääkis Alimbekava enda versiooni olukorrast.

Sola kommenteeris olukorda MMi avavõistlusel, kui asja kohta uuris Venemaa kommentaator Dimitri Gubernijev. Sola ütles ausalt, et Alimbekava on ainus koondislane, kellega ta ei räägi sõnagi.

„Küsige temalt, miks me ei suhtle. Ta oskab hästi neile küsimustele vastata. On inimesi, kes saavad tähti,“ vihjas Sola ega selgitanud oma segast kommentaari lähemalt. Alimbekava väitel on asi läinud lausa nii kaugele, et Sola blokeeris ta Instagramis.