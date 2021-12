34aastaselt Eesti-Läti liiga parimaks mängijaks tõusnud Viimsi leegionär: Sloveenias ja Saksamaal olid üsna hullud treenerid, aga Lips annab vabad käed 

„See on asja juures kõige suurem konks, et olen 34 aastat vana. Keegi ei tea, et olen viimasel viiel aastal suvel füüsilise ettevalmistuse treeneriga trenni uhanud. Auhinna võitmine on muidugi tore, aga kõige olulisem on tiimina saadud võidud. Mängime meeskondlikku korvpalli. Valdo [Lips] tahab, et kõik mängijad puutuksid palli. Keegi ei suru seda minu kätte, et pane nüüd. Kohad saan meeskondlikult. Statistiliselt on numbrid väga head, aga see ongi mu töö ja eelkõige pean kiitma meeskonda,“ tunnistab Eesti-Läti korvpalliliigas novembri kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Zakis.