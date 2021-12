Hochfilzeni sprindi võitis üllatusmees, eestlased 80 parima sekka ei mahtunud. Zahkna: minu võistluse rikkus tuulevaikus 

„Võistlus polnud ideaalne, sest tegin tiirus ühe vea, kuid see on minu kohta päris hästi. Mulle meeldib siinne rada ja vorm on päris hea,“ tunnistas ERRi ülekandes 30aastane Kühn, kelle varasem parim oli 2018-19 hooajal Pokljukas võetud teine koht. „Mullu oktoobris olin luumurru tõttu eemal ja ei saanud kuus nädalat treenida. Nii ei teinud ma eelmisel hooajal ühelgi võistlusel korraga head laskmist ja suusasõitu. Aga suures plaanis on füüsiline vorm sama nagu eelmisel aastal.“