NEETUD TUUL! Otepää MK-etapi esimene päev läks täiesti luhta  

„Eks me loodame, et tuuleolud vaibuvad või tuulesuund muutub meile soodsas suunas,” kommenteeris võistluste juhataja Suzanne Tahk Eesti kahevõistluse ja suusahüpete sotsiaalmeedias.

Kui hommikul elas lootus, et ehk saab edasi lükatud programmi näiteks õhtul täies mahus läbi viia, siis kell 17 kirjutati ka see korstnasse. Lõplik otsus on, et naiste treeninghüpped saavad alguse laupäeva hommikul kell 8.30 ning meeste omad 9.15. Proovivõistlus jääbki ära ning juba kell 10.30 algavad meeste võistlusüpped ning kell 12 naiste omad.