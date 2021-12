Agent kinnitas, et Manchester Unitedi ründetuus tahab klubist lahkuda 

Ole Gunnar Solskjaer ei saatnud 26aastast prantslast sisiuliselt üldse platsile. Algkoosseisu on ta senise 15 kohtumise jooksul mahtunud vaid kahel korral ning meistrite liiga alagrupis piirdus 67 minutiga.

Nii pole Martial enda mänguajaga rahul ja paistab, et ta ei usu, et olukord Ralf Rangnicki käe all paraneks. Saksamaa treeneri esimesed kohtumised jäid Martialil põlvevigastuse tõttu vahele.