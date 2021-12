FOTOD | Kanaari saartel pöörased 60 triatloni läbinud Rait Ratasepp jõudis tagasi koju 

Ratasepp sõitis Kanaari saartele juba septembri alguses, et keha ja vaim 5. oktoobril alanud katsumuseks parimal võimalikul moel valmis oleks. Varem seal samas 20- ja 40kordse ultratriatloni läbinud Ratasepp sai üritusega ühele poole 3. detsembril ning seda sellisel moel, et tema ühe triatloni keskmine aeg jäi alla 11 tunni. Seda hoolimata sellest, et katsumuse 14. päeval elas üles ehmatava kokkupõrke autoga, mille tulemusel lõhkus oma spetsiaalse jalgratta ja sai ka ise üksjagu põrutada. Kuid nagu ultramees ise viimase triatloni järel ütles, oli oli katsumus tema jaoks suur kordaminek, sest ta suutis kõik päevad läbida füüsiliste probleemideta, kui need avarii-põrutused välja arvata.