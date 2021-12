Kahevõistluse maailmameister Lamparter tegeles nooruspõlves tõstmisega: esimesed aasta aega harjutasin lihtsalt ühekilose puust harjaga 

Lamparter puhkeb Karupesa hotelli fuajees naerma, kui Õhtulehe reporter uurib, kas ta on ülaltoodud teooriaga nõus. Ta ei vaidle vastu, aga ei kiida ka kahe käega takka. „Olen ikka veel noor kutt,“ märgib ta. „Proovin võistleda nii hästi kui suudan. MMil sain temast jagu, see oli parim võimalik moment, aga näis, kui kaugele arenen. Kindel on see, et tema on mees, kellest tuleb jagu saada, kui tahad võita.