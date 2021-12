KUNINGAS JÄI TROONILE: järjekordse MM-tiitli võitnud Carlsen tähistab seda Kobe Bryanti pildi ja ... male mängimisega! 

Seekordne MM-tiitel jagati välja formaadis, kus parem pidi selguma 14 partiiga. Carlsen kindlustas trumfi juba 11 partiiga, millest seitse viigistati ja neli kuulusid norralasele. Esimest korda väljakutsujaks olnud Nepomnjaštši ise ühtegi partiid kätte ei saanud, kuigi paaril korral jõudis sellele väga lähedale.

Seejärel uuriti Carlsenilt, kas praegune kogemus võiks venelasele tulla kasuks kahe aasta pärast võimalikus kordusetenduses? „See on väga hüpoteetiline, aga muidugi on iga kogemus, kui sellest saab õppida, hea. Tal on kindlasti head võimalused.”

Carlsenilt päriti ka muidugi tiitli tähistamise kohta. „Ma polegi sellele veel eriti mõelnud,„ tunnistas Norra maleäss. „Eks näha ole. Ma plaanin seda tähistada kiir- ja välkmale MMil (25.-31. detsembril) osaledes, sest ma kuulsin, et see ikkagi toimub. Aga mida ma enne teen, eks näis. See on tore probleem, mida omada.“