Tugeva tuule tõttu muudeti Otepää MK-etapi võistlusformaati 

Teatavasti peaks kahevõistlejad esmalt suunduma hüppemäele ja seejärel suusarajale, kuid Otepääl otsustas žürii minna seda teed, et esmalt toimub mass-stardi formaadis suusasõit ja õhtupoolikul hüpped. Täpsemalt lähevad mehed 10 km rajale kell 10.30 ja naised 5 km rajale kell12; hüppevõistlus peaks aga toimuma meestel kell 16 ja naistel kell 17.30.

Rõhk on siin aga sõnal „peaks“, sest EMHI hommikune prognoos lubab, et tuul päeva jooksul küll nõrgeneb, siis mitte väga oluliselt: kui praegu puhub see Otepääl umbes 6 m/s, siis kella 16 paiku näitavad prognoosid 5 m/s. Lisaks sajab kogu päeva kerget vihma.