Tammeka endine kapten: Tartu jalgpalli restart tuleb uue sisehalliga 

Pärast Kalevi üle saavutatud võitu küsisin Tammeka tegevjuhilt Kristjan Tiirikult, kas pärast taolist keerulist hooaega peaks klubi ka organisatsioonina peeglisse vaatama. „Miks peaks?“ küsis Tiirik vastu, rõhutades mitel puhul, et Premium liiga tagumise otsa meeskondade tase ongi tänu Eesti jalgpalliliidu solidaarsusmehhanismidele tõusnud ning et sellises konkurentsis pole lihtne ka seda viiendat kohta hoida. Kõige tähtsam on see, et meeskond jäi lõpuks püsima, toonitas Tiirik.