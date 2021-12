FOTOD | Kristjan Ilves on suusasõidu järel kõrgeimas mängus: „Nii mõnelgi mehel võib jänku püksi tulla tornis.“ 

Esimese 2,5 km pikkuse ringi lõpus oli ta 19. positsioonil, poole distantsi järel 21. ja 7,5 km peal 20. Kohast olulisem oli aga see, et vahe liidritega ei veninud üle kümne sekundi.

Nii et sisuliselt algab kõik nullist? „Mingil määral küll,“ nõustus Ilves. „Vahesid sisse ei sõidetud, need on mikroskoopilised. Kui oleksin kohal 30+, siis poleks lootust esikümnesse võidelda, aga praegu on kõik šansid olemas.“

Ta lisas: „Loomulikult on ees väga häid hüppajaid, kes on idee poolest minust paremad, aga kindlasti on neid, kellest mina olen parem. Lähtekoht on päris hea.”

Tõsi, iseküsimus on, kas ilmataat lubab üldse hüppevõistlust läbi viia. „Peab kõrgemate jõudude poole pöörduma, ei oska kahjuks öelda,“ nentis Ilves. „Ilmaennustus ütleb, et [tuul] peaks rahunema, aga suund on ikka samas, võib mida iganes olla.“

Kodumäel võiks Ilvesel mingi eelis olla, eriti seepärast, et eilne päev läks vussi ja mõned mehed, näiteks Johannes Lamparter, polegi sealt kunagi hüpanud. „Tuuli mängib kindlasti rolli, nii mõnelgi mehel võib jänku püksi tulla tornis. Seal puhub päris kõvasti.”

Sellises formaadis, kus enne on suusasõit ja pärast hüpped, on Ilves võistelnud varem vaid korra, aastal 2018 Lillehammeris. „Tänane formaat oli veits eriline. Pundis sõita on suur eelis, üks ei tee midagi. Staadionil kui ka üleval Tordikarbis puhus päris kõva vastutuul. Pundis on päris mugav sõita, väljaarvatud esimesed ringid, kus võitlust oli liiga palju,” arutles ta.