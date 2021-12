Rajalt välja rammitud Vips avarii põhjustajast: tal ei tohiks sõitjalitsentsi olla

Teise sõidu võitis hiinlane Guanyu Zhou (UNI-Virtuosi Racing), kellele järgnesid venelane Robert Shwartzman (Prema Racing) ja šveitslane Ralph Boschung (Campos). Hooajale joone alla tõmbav Abu Dhabi põhisõit on kavas pühapäeval kell 11. Tiitli kindlustanud Piastril on 223,5 punkti, Vips on 116 silmaga kuues.