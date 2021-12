INTERVJUU | Andrus Ilves: Kristjani kõige suurem mahajäämus Norrasse minnes oli suusatehnikas. Ärgu murdmaa- ja laskesuusatajad solvugu, aga... 

Kuidas te rahul olete Kristjani arenguga norralaste juures?

Kindalsti on arengut märgata nii hüppemäel kui ka suusarajal. Tegelikult oli tal päris hea keskmine tase olemas, kui ta sinna läks. Hüpe oli pigem parem onju, aga eks see ongi pisidetailid tehnikast. Järjepidev töö maailma parimatega koguaeg õlg õla kõrval, see tiivustab. Näed igapäevaselt, kus on maailma tipp. See sisendab enesekindlust, kui näed, et suudad trennis tempot hoida ja oled kontrollvõistlustel võrdne. Metoodikas võib-olla ei olegi märkimisväärseid muudatusi. Treeningmahud on kasvanud, mis on ka loogiline, sest ta saab vanemaks.