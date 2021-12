USA kossukoondise uueks peatreeneriks on saamas mees, kellel NBA tiitleid rohkem kui ühel käel sõrmi 

Kerr vahetab sel ametipostil välja legendaarse Gregg Popovichi, kes oli koondise peatreener alates 2015. aasta oktoobrist. Popovichi käe all võitsid ameeriklased 2016. aasta Rio de Janeiro ja 2021. aasta Tokyo olümpiamängud, kuid 2019. aasta MMil leppisid vaid seitsmenda kohaga.

Tõele näkku vaadates on ka 56aastane Kerr, kes Tokyos oli üheks Popovichi abitreeneriks, juba praeguseks ära teeninud legendi staatuse. Mängijana võitis ta viis NBA tiitlit (neli Chicago Bullsis ja ühe San Antonio Spursis), peatreenerina on ta vedanud Warriorsi kolmel korral NBA meistriks.

Kerr ise pole soovinud antud teemal kommentaare jagada, kuid allikad teavad juba sedagi, et tema abilisteks saavad Phoenix Sunsi peatreener Monty Williams, Miami Heati loots Erik Spoelstra ning NCAA meeskonna Gonzaga juhendaja Mark Few. See treenerite tiim peaks koondise eesotsas töötama vähemasti 2023. aasta MMil ja 2024. aasta olümpial.