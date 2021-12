Poolel maal neljandat kohta hoidnud Eesti naiskond lõpetas teatesõidu kümnendana 

„Eks teiste võistluse vaatamine andis adrenaliini, eriti kui nad nii hästi teevad. Väga tublid tüdrukud olid,“ tõdes Eesti koondise ankrunaine, kes tegi just tiirus sümpaatse esituse. „Teadsin, et see on minus olemas. Eile oli tiirus hingamisega suuri probleeme, täna võtsin tiiru sisenemist rahulikult, mis aitas paremini lasta. Täna jõudsin (rajal) võidelda. See pole paari päeva parandamise asi, loodetavasti on asi jaanuariks parem.“