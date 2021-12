GALERII | Pettunud Kristjan Ilves: ei oskagi midagi öelda... 

Seda ta ei uskunud, et mitu tundi varem toimunud suusasõit olnuks jalgades. „Võib-olla veidi. Pigem ei suutnud päris täpselt mäele pihta saada,” kordas Ilves sama mõtet ja lisas, et närvides polnud samuti asi.

Riiber näitas mäel, miks ta on ala kuningas, kui tegi viimase hüppajana päeva pikima õhulennu. 96meetrise soorituse najal sai 24aastane kahevõistleja kokku 123,6 punkti. „Täna oli üks mu parimaid päevi,“ sõnas võidumees Riiber Eesti ajakirjanikele. „Tundsin end suusarajal väga hästi ja teadsin, et suudan suures pundis hästi esineda. Suutsin võita ka suusahüpped, mis oli rohkem vaimne väljakutse, sest teadsin, et võiduks on vaja teha parim hüpe.“