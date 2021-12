Kas hooaja viimase etapi ajasõidu võitnud Verstappen eksis või kavaldas? Hamilton: „See on väga haruldane, et keegi teeb esimeses kurvis sellise vea.“ 

Esimeses lahingus sai võidu hollandlane, kes edestas ajasõidus seitsmekordset maailmameistrit Hamiltoni 0,371 sekundiga. „Muidugi on see hea tunne ja olen väga õnnelik. Me tahtsime esikohta, aga arvestades meie viimase aja vormi, siis see polnud lihtne,“ lausus oma esimest MM-tiitlit jahtiv Vestappen.

Siiski polnud Hamilton kindel, kas tegu oli sõiduveaga. „Olen veidi skeptiline, aga igatahes on see põnev. See on väga haruldane, et keegi teeb esimeses kurvis sellise vea,“ märkis ta. „Kui ta tegi vea, siis oleme homme paremas seisus. Aga võib-olla oligi see nende plaan ja nad teavad midagi, mida meie ei tea.“