KUUS VÕISTLUST, KUUS ERINEVAT VÕITJAT: Klingenthalis võttis esikoha Austria suusahüppaja, Aigro jäi punktidest kaugele

„Tänast päeva on raske kokku võtta. Heast sooritusest on asi kaugel,“ nentis võistluse järel Aigro. „Ma tean, et ma pole kaugel, kuid samas on raske leppida selliste tulemustega. Pisiasjad, siit-sealt, aga neid on raske mäele üle kanda. Vaatame, mis homme saab, kuid täna on rohkem mõtted tuleva nädala vabatreeningutel, mis ei tähenda, et ma pühapäeval võitlema ei läheks.“