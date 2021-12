Rapla küttis koduväljakul Liepajale sauna, Pärnu ja Kalev said Lätis kere peale 

Kodusats sai sada silma täis kaks minutit enne normaalaja lõppu, kui vabaviske sopsas Jamaure Markal Gregg ning lõpuks sai Rapla tabelisse viienda võidu tulemusega 105 : 69. Eesti meeskonna tagamees Martin Paasoja tunnistas, et nii suureskoorilist võitu nad ei oodanud. „Tulime täie keskendumisega peale. Nähes, et neil pole kaasas kaht põhivenda, üritasime teha oma asja. Sellised mängud pole lihtsad, sest tahes tahtmata keskendumine kaob. Sellises mängus peab end sundima, aga läks hästi,“ rääkis ta Delfi ülekandes.

Hiljuti pikalt vigastuspausilt naasnud Paasoja viskas 18 minutiga 11 silma, võttis maha 3 lauapalli, andis 3 korvisöötu ning tegi 3 vaheltlõiget. „Tunnen end väljakul mugavalt, trennis olen pikalt saanud viis viit mängida. Aga pikk tee on veel minna, et tunne oleks selline nagu sooviksin,“ sedastas 28aastane pallivõlur.

„Ta on hea mängija, kellel on hea vise, aga kes leiab ka teisi. Ka minu tagasitulek on andnud rotatsiooni juurde ja kõik on platsil läinud loogilisemaks, sest kõik saavad mängida endale mugavatel positsioonidel. Kui [suur äär Arnolds] Helmanis ka tagasi tuleb, siis on meil koos vägev meeskond,“ lisas Paasoja.