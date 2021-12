WRC-sarja enim arenenud piloodiks valiti lõunaameeriklane 

„See auhind on tunnustus raske töö eest, mida oleme koos kaardilugeja Marcelo Der Ohennesianiga teinud. Ilma kahe tippmeeskonna Tokspordi ja Škoda Motorspordi toetuseta poleks see olnud võimalik. Nad võimaldasid mul testida väga erinevates tingimustes,“ ütles 21aastane Bulacia.

„Iga testikilomeeter aitas mul areneda ja sain juurde kogemusi. See on see, millest olen viimasel paaril aastatal puudust tundnud. Olen selle auhinna üle õnnelik, tänulik ja väga rahul,“ lisas ta.