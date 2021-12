SUUREPÄRANE! Kriisa ja Tass vedasid supermängudega oma meeskonnad võidule 

Kui eelmine kord lustiti Wyomingi vastu enda kodus, siis nüüd teeniti oluline võõrsilvõit. „Ma usun, et me kõik armastame selliseid mänge. Olen kindel, et Illinois vaatas videot ja nad mõtlesid, et pole võimalik, et me nende kodus midagi sarnast suudaksime. Meil on aga sitke võistkond ja suutsime! Kõigil oli väga lõbus – alates treeneritest ja mängijatest, lõpetades mänedžeride, fännide ja minu emaga. Jah, meil oli täna väga lõbus!”