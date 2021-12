VIDEO | Oliveira kaitses tiitlit ja jõudis viienda mehena märgilise tähiseni 

Oliveira on nüüd teeninud UFC sarjas kümme võitu järjest, millest pikem seeria on käsil vaid Kamaru Usmanil. Kokku on ta UFCs võitnud nüüd 20 matši ning ajaloos on enne teda selleni jõudnud vaid neli võitlejat. Poirier on kirja saanud 28 võitu ja seitse kaotust, aga viimasest viiest on ta nüüdseks kaotanud kaks.