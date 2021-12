VINGE! Andekas Eesti rattur liitus maailma tipptiimiga 

„Team Auto Eder võttis minuga kontakti peale Euroopa meistrivõistluseid, aga ma arvan, et nad märkasid mind juba varem, kui ma võitsin juunioride Rahutuuri viimase etapi,“ ütles Pajur. „Teisi väiksemaid pakkumisi tuli ka Itaaliast ja Prantsusmaalt, aga need ei olnud paremad, kui sõita koos Eesti koondisega. Siis tuli lõpuks Auto Ederi pakkumine ja see oli minu jaoks väga ahvatlev.“

Team Auto Ederist on välja kasvanud profiratturid Michael Schwarzmann, Georg Zimmermann ja Marco Brenner. Kuni 2020. aasta hooajani võtsid nad oma koosseisu vaid Saksamaa noori tulevikutalente, kuid viimastel aastatel on muututud rahvusvahelisemaks.

„Tiim pakub mulle esiteks väga head kalendrit, teiseks kogu varustust, mida rattur vajab ja põhimõtteliselt kõike. Vaatasime võistluskalendri üle ja esimene võistlus on 12. märtsil ning kõik sõidud on UCI 1.1 ühepäevasõidud ja 2.1 velotuurid. Nendest madalamate kategooriaga võistluseid pole. Meil on tiimis kaheksa sõitjat kuuest erinevast riigist,“ jätkas Pajur, kes treenib nüüd Christian Schroti näpunäidete järgi.

Pajur õpib hetkel Audentese Spordigümnaasiumi Otepää filiaali 11. klassis. Kui keeruline on õppimist ja sporti ühendada? „Kooliga õnneks nii suuri raskusi pole, kuna Audenteses tulevad õpetajad kenasti vastu ning nendega saab lihtsamalt hakkama ja pole nii keeruline, kui tavalises koolis ilmselt oleks,“ mõtiskles Pajur, kelle eesmärk on ühel päeval edasi jõuda World Touri meeskonda.

„Ma ei oska uuelt aastalt midagi oodata. Tahaks, et kõik läheks hästi, võistlused sujuksid nii nagu vaja on, tooksin mõne võidu, areneksin ilusti ja läheks lihtsalt hästi kõik,“ ütles Pajur. „Kõik ratturid, kellelt küsida, mis on nende pikemaajalisem eesmärk, ütleksid tippu jõudmine. Ka minul on see siht silme ees, et jõuda World Touri meeskonda ja sõita suures tiimis nii nagu sõidavad praegu Rein Taaramäe, Tanel Kangert ja Martin Laas.“