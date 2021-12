TÄNA OTSEBLOGI | Kas vormel 1 maailmameistriks kroonitakse Verstappen või Hamilton? 

Ainult korra varem, aastal 1974, on vormel 1 hooaeg jõudnud viimase etapini olukorras, kus kahel piloodil on võrdselt punkte. Tegelikult on selliseidki hooaegu on olnud üsna vähe, kus veel viimasel etapil peetakse MM-tiitli peale lahingut: viimati 2016. aastal, kui maailmameistriks krooniti Hamiltoni alistanud tiimikaaslane Mercedeset Nico Rosberg.