Kolm vahetust vägevat võistlust teinud Eesti teatenelik andis lõpuks veidi järgi, aga lõpetas siiski korralikul kohal 

Ermits kinnitas, et tegu oli tema selle aasta parima stardiga. „Hooaja algusega ei saa üldse rahul olla, aga täna tuli midagi positiivset. Proovin hea tunde siit kaasa võtta ja midagi individuaaldistantsidel ära teha,” kommenteeris ta ETV otseülekandes.

Viimases vahetuses pidi Raido Ränkel käima trahviringil ja ta tõi Eesti finišisse 14. positsioonil, kaotust võitnud Norrale täpselt neli minutit. Teisena lõpetas Prantsusmaa ja kolmandana Venemaa. Eesti selja taha jäid teiste seas lähinaabrid ehk Soome, Läti ja Leedu. Lisaks kaotas Eestile viie kohaga Jaapan, kes on meie põhirivaal silmas pidades Pekingi taliolümpiat, kuhu Eesti praegu teatemeeskonda välja panna ei saaks.

Omaette huvitava loo rääkis pärast edukat sõitu Zahkna. „Stardiajas sain kellegi teise kaikad (suusakepid – toim), keegi ajas midagi sassi. Need on veidi lühemad ja valed rihmad, aga on ikkagi mehekaikad! Ma olen äpardustega juba harjunud,” sõnas ta.