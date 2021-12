PÖIDLAD PIHKU! Võimsa hüppe teinud Kristjan Ilves pääseb suusarajale kolmandana 

Lõpuks said Ilvesest parema tulemuse vaid kaks meest. Parima tulemuse tegi ei keegi muu kui norrakas Jarl Magnus Riiber, kes kuuendalt poomilt hüpates tegi 99meetrise ja 150,3 punkti väärt õhulennu. Ilvese ette mahtus ka austerlane Mario Seidl (96 meetrit, 139,4 punkti). Kell 16.30 algavale 10 km murdmaarajale pääseb Riiber koguni 44 sekundit enne Seidlit ja 58 sekundit enne Ilvest.

Ilves märkis Kanal 2 otseülekandele antud kiires kommentaaris, et hüppega võis rahule jääda, kuigi tegemist polnud superhüppega, vaid lihtsalt hea sooritus. „Pole hüppemäel veel sada protsenti kindel, kuid oma keskimise tegin ära. Teadsin, et suudan paremini kui eile. Proovivoor andis ka usku juurde, nägin, et asjad toimivad,“ lausus Ilves.