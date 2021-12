Võimsa hüppe teinud Kristjan Ilves: koorem langes õlgadelt! 

Pärast 40. hüppajat langetati poomi veel ühe astme võrra ning lõpuks said Ilvesest parema tulemuse vaid kaks meest. Parima hüppe tegi ala valitseja Jarl Magnus Riiber, kes palus poomi veel ühe võrra langetada ja hüppas kuuendalt astmelt 99 meetrit! Ta teenis selle eest 150,3 punkti ning hüppas konkurentidelt pikalt eest. Kell 16.30 algavale 10 km murdmaarajale pääseb Riiber koguni 44 sekundit enne Mario Seidlit ja 58 sekundit enne Ilvest. „Ma ei ütle, et oli superhüpe, aga tegin oma baastaseme ära,“ märkis Ilves ajakirjanikele. „Läksin veits kindla peale tegema, aga nagu näha, rohkemat ei ole vaja, kui ei tunne end ülemäära enesekindlalt.“

Eduka õhulennu järel rõõmustas Ilves koos Tehvandile kogunenud publikuga nii, kuidas jaksas. Arusaadav, koorem langes õlgadelt. „Eilne päev oli suur pettumus,„ nentis ta. „Ma tegelikult nägin, et ma ei hüpanud nii kehvasti, kui see tulemus oli (80,5 m – M. T.). Treener tuli ka mu juurde ja ütles: „Sorry, mees, aga sul polnud võimalustki.„ Muidugi, ma ei teinud head hüpet, aga nii lühikeselt poleks tohtinud hüpata. Nüüd on uued võimalused, tuleb end ruttu valmis seada.“