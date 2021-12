Tubli tõusu teinud Tuuli Tomingas jõudis uduse oleku kiuste MK-punktidele 

Tomingas ütles ERRi otseülekandele antud kiires kommentaaris, et üldiselt oli okei sõit, kuigi kaks päeva oli juba võisteldud ja sõit oli tema poolt suhteliselt uimane, eriti stardiosa. „Hommikul olin täitsa udu omadega, unustasin asju igale poole,“ tunnistas Tomingas. Ta lisas, et sooviks olla pidevalt esimese 20 seas ja selles mõttes tänased punktid talle nii olused pole, kuid koondtabeli mõttes olid need ikkagi tähtsad.