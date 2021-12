GALERII | Presidendilt kiita saanud Kristjan Ilves: täna näitasin, milleks tegelikult suuteline olen

Mis me siis teada saime Otepääl? „Hüppemäel sai teada, et hüpped on olemas ja ikkagi kuulun etteotsa. Suusarajal, nagu hooaeg on näidanud, on samm edasi tehtud. See on selge. Loomulikult ma pole selline mees, kes tuleb igast asendist poodiumile, aga nagu näha, siis piisab poodiumile jõudmiseks vähesest, kui hüppad ette. Sain kinnitust, et olen jätkamas korraliku hooaega,“ resümeeris Eesti esinumber, keda tuli finišialasse õnnitlema ka president Alar Karis.