Väravamasin Sappinen aasta meesjalgpalluri valimisel teistele sõnaõigust ei jätnud 

„Aasta jätab kahetised tunded. Ühelt poolt tegime Floraga midagi sellist, millest oleme palju unistanud mängijate ja treeneritega. Tõestasime ka, et selle kõrvalt ei ole ka võimatu tiitli peale mängida. Arvan, et päris sisemist rahulolu hooaja kokkuvõtteks ei jää. Kindlasti on kuhu edasi minna. Analüüsime läbi meeskondlikud õnnestumised ja ebaõnnestumised ning vaatame, mida personalina tegime hästi või halvasti. Kuskil kuklas on mul suund olemas, mille nimel tööd teen. Ei oska öelda, kuhu see välja viib, aga teen oma tööd nii suure pühendumusega, kui ma parasjagu suudan,” sõnas Henn auhinda vastu võttes.