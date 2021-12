Artti Aigro jäi MK-punktidelt napilt välja 

Aigro märkis oma pressiteenistuse vahendusel edastatud kommentaaris, et kvalifikatsioonihüppega (127 m ja 28. koht) võib rahule jäädada, sest edasiminek laupäevaga (mil ta sai 47. koha) võrreldes oli, kuid võistlustel olud muutusid ja mitte kõige parema vormiga tihedas konkurentsis on raske midagi suurt tahta.

„Kahjuks jäi taas kaks punkti 30. kohast puudu. Sellega on nagu on, kuid nüüd üle väga pika aja ees ootamas vabatreeningud, et tehnikat parandada ning edasi ootab juba Engelberg,“ lisas Aigro.