Eesti vormel 1 asjatundjatel jäi viimasest etapist suhu mõru mekk. „Pulti on lastud diletandid, sest toimuv oli halb komöödia ja rahvateater.“

Kõik neli meest on ühel meelel, et kohtunikud ajasid lati maha. „Meie kui võistlejad peame reegleid järgima ja kui neid rikume, siis saame karistada. Nii peaks käituma ka FIA (Rahvusvaheline autoliit – E. K.). See hooaeg oli väga nauditav, sest lõpuks ometi võitlesid kaks eri tiimidest meest tiitli eest ja oli vinge võidusõit kuni lõpuni välja. Seepärast on kurb, et lõpuks jäi esile arutelu reeglite üle,“ tõdeb Aron.