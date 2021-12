Manchester Unitedis vohab koroona, klubi järgmine mäng on küsimärgi all

Manchester Unitedi jalgpalliklubi teatas oma kodulehel, et mitu nende esindusmeeskonna mängijat on andnud positiivse koroonaproovi. Äsja otsustati sulgeda Carringtoni treeningväljak 24 tunniks, et pidurdada viiruse levikut.