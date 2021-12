Kriisa meeskonna edust: teame, kui palju võime veel paremaks saada 

„Tunnen emale kaasa, et ta nii palju närvirakke kulutama pidi. Aga mul on hea meel, et ta nägi, milline on [NCAA korvpallimäng]. Ta on varem Eestis ja Leedus mängudel käinud, aga see on täiesti teistsugune. See oli kolmas Arizona mäng, mida ta [kohapeal] nägi. Ükskord sõitis ema isegi autoga Tucsonist Corvallisesse [üle 2100 km], see võttis üle 20 tunni. Ta on mu suurim fänn,“ lausus Kriisa podcast'is „The Field of 68 AFTER DARK.“