Curry jõudis NBA kaugvisete rekordi lävele. Kullamäe: „Ta viskab kolmeseid parema protsendiga kui mõni pumbatud Kaera-Jaan korvi alt. Miks mitte siis laadida?“  

„Tema puhul on muljetavaldav, et kuigi ta on väike ja lühike, siis suudab ta end ikka viskele mängida. Selle taga on väga hea jalgade töö ja positsioonivalik. Isegi kui kaitse on Curryl külje all, siis suudab ta end põrgatusega vabaks mängida,“ kiidab Kullamäe.