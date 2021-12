Max Verstappen kasutab ära privileegi, millest endised meistrid Hamilton ja Rosberg loobusid 

Viimati sõitis sarjas number üks auto 2014. aastal, kui Sebastian Vettel oli eelmisel hooajal tulnud neljandat aastat järjest maailmameistriks. Pärast teda on see võimalus olnud ainult Lewis Hamiltonil ja Nico Rosbergil – kui esimene jäi truuks oma välja valitud 44le, siis Rosberg lõpetas pärast tiitlivõitu karjääri.

„Jah, ma sõidan number ühe all,“ kinnitas ta F1 kodulehe vahendusel. „Kui mitu korda sa seda ikka teha saad? Äkki see on ainus kord mu elus? See on parim võimalik number ja ma panen selle kindlasti oma autole.“