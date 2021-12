Abikaasa andis teada, et murule vajunud Manchester Unitedi kaitsjale paigaldati südamemonitor 

Kuivõrd Manchester Unitedi treeningkeskus on lahvatanud koroonakolde tõttu suletud, siis taastub Lindelöf rahulikult kodus. Tehtud on mitmeid uuringuid, et probleemi põhjus teada saada. Manchester United on oma keskkaitsja seisundit kommenteerinud nii palju, et ta tunneb end normaalselt ja asi ei tohiks olla seotud klubisisese koroonaviiruse levikuga. Oma blogis võttis rohkem sõna aga mängija abikaasa Maja Lindelöf.