VIDEO | VINGE! Kullamäe sai üle pika aja korralikult mänguaega ning korraldas kohe viskekontserdi 

Enne novembrikuist koondisepausi ei saanud Kullamäe kahe kuu jooksul Žan Tabaki käe all kordagi platsile. Pärast treenerivahetust on aga Kullamäe elu natuke rõõmsamaks läinud – esmalt pääses ta mõneks minutiks platsile Hispaania liigas, täna sai ta meistrite liigas ringi joosta aga lausa 15 minutit.

Burgos on meistrite liigas võitnud viiest mängust neli ning enne viimast vooru on kindel, et teisest kohast madalamale enam langeda ei saa. Viimases voorus on vastaseks teisel kohal asuv Vilniuse Rytas.