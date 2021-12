TAGASI VÄLJAKULE! Kontaveit naasis puhkuselt võidukana  

„Olen väga õnnelik, et saan siin olla. Oli väga võitluslik matš, eriti teises setis. Rouvroy kaitses väga hästi ja mängis agressiivselt. Mulle nii meeldib,“ kommenteeris Kontaveit mängujärgses intervjuus. Ta lisas, et alustas pärast väikest puhkust uuesti treeningutega alles mõne päeva eest. „Nüüd on hooaja ettevalmistus ja alustan hooaega jaanuaris Austraalias,“ kinnitas Kontaveit.